Virgin Galactic : le prochain vol suborbital au profit de l'armée italienne est reporté d’au moins un mois

Au cours du vol Unity 22, VSS Unity a dévié de sa trajectoire pendant un peu plus de 100 secondes. La FAA (Federal Aviation Administration) a alors interdit de vol le SpaceShipTwo, le temps d’enquêter sur cet incident qui aurait pu se révéler dramatique si le VSS Unity n’avait pu rejoindre sa base Spaceport America, ou s’il avait croisé un autre avion lors de son vol plané vers la Terre. Et comme si ce rappel à l’ordre ne suffisait pas, le journal The New Yorker a rapidement dévoilé qu’un signal lumineux rouge était apparu dans le cockpit durant Unity 22, ce qui aurait dû interrompre le vol.