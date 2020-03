L'anime en CGI Ghost in the Shell: SAC_2045 débarque sur Netflix le 23 Avril

Ghost in the Shell: SAC_2045 devra faire ses preuves

Source : Engadget

Il y a quelques jours maintenant, on découvrait le premier trailer de cette nouvelle série animée Ghost in the Shell , à venir en exclusivité sur Netflix.Le premier trailer avait été accueilli assez mollement par les fans, certains pointant du doigt le côté «» de ce nouveau...Toujours est-il que cette nouvelle production Netflix fera ses débuts dans un mois tout pile, puisquesera mis en ligne à compter du 23 avril. À l'occasion de cette annonce, le géant américain a dévoilé le «» de sa nouvelle série animée.Une série en 3DGC/CGI dont le look ne fera certainement pas l'unanimité, mais qui est néanmoins chapeautée par une team expérimentée, comptant notamment Kenji Kamiyama ou encore Shinji Aramaki. Verdict prévu le 23 avril donc. Toudoum !