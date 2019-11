Streaming : il n'y aura pas de place pour tous au côté de Netflix

Dans une vidéo mise en ligne cette semaine, le Joueur du Grenier a exprimé son scepticisme quant à l’évolution actuelle de YouTube. Selon lui, ce qui était autrefois une plateforme encourageant les créations originales et l’expression de personnalités affirmées a laissé la place à une course aux vues et au business. Alors YouTube, c’était mieux avant ? Le débat est ouvert.