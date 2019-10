L'avocat des Panama Papers tente d'arrêter le film Netflix qui caricature l'affaire

L'histoire de deux avocats véreux

Un recours juridique un peu tardif

Source : Engadget

Au cœur du scandale international de blanchiment d'argent, le cabinet accuse Netflix de caricaturer l'affaire dans, littéralement, «», est disponible depuis le 18 octobre. La série raconte l'histoire « vraie » de deux avocats, Jürgen Mossack (Gary Oldman) et Ramón Fonseca (Antonio Banderas), fondateurs du cabinet Mossack Fonseca, qui fut au cœur de l'affaire de blanchiment d'argent « Panama Papers », révélée en 2016 par un consortium de journalistes du monde entier.Dans ce film, les deux hommes sont visiblement dépeints comme deux avocats véreux et arrogants, n'ayant pour but que de faire gagner plus d'argent à leurs clients déjà millionnaires et s'enrichir eux-même au passage.Considérant que ce portrait peu flatteur pourrait leur porter préjudice dans le procès qu'ils s'apprêtent à subir au Panama, et vis-à-vis de l'enquête menée par le FBI aux États-Unis, les deux avocats ont porté plainte pour diffamation, mardi 16 octobre.Mais, déjà présenté à la Mostra de Venise et au festival du film de Toronto, est arrivé sur la plateforme de VOD ce vendredi. Un peu trop tard, messieurs.