Netflix passe un accord et s'engage à proposer de meilleures conditions aux acteurs

Un contrat de trois ans

Un moyen de convaincre les talents

Source : Engadget

Le 21 juillet dernier,et Hollywood ont convenu d'un accord. Celui-ci va permettre aux acteurs de bénéficier de meilleurs salaires mais également d'unest un syndicat américain qui représente, dont beaucoup de professionnels du cinéma, qui devraient bientôt être satisfaits dupassé avec Netflix. Désormais, les acteurs de films réalisés en «» et les doubleurs, mais aussi les métiers de l'ombre, tels que les décorateurs, maquilleurs, cameramans et scénographes, bénéficieront d'une couverture salariale étendue, et donc d'une protection et d'un encadrement plus élaborés en termes d'exclusivité, d'heures supplémentaires, de salaire minimum ou encore de harcèlement.Les conditions seront appliquées pour les trois prochaines années, soit jusqu'au 30 juin 2022.Avec la signature de cet accord, Netflix s'assure d'avoir. Des acteurs réputés pourront ainsi être attirés par ces conditions optimales.Stratégique, c'est également un moyen pour le géant du streaming du prendre de l'avance sur la concurrence. Avec l'arrivée deou encoreetsur le marché de la SVOD, il est en effet nécessaire pour Netflix de s'adapter et de proposer plus de confort à ses acteurs, de la lumière comme de l'ombre.