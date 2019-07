Débits Netflix : légère progression pour les opérateurs en juin, mais SFR THD garde son avance

(Crédits : pixinoo / Shutterstock.com)

La poussée de SFR THD, Free toujours dernier...

Source : ISP Speed Index

Clubic vous propose de découvrir les résultats de l', dont le but est de révéler la vitesse moyenne d'accès aux services de la plateforme aux heures de grande écoute (là où les utilisateurs sont les plus nombreux à se connecter), provenant des divers FAI de chaque pays où la plateforme de streaming est présente. Les opérateurs français ont légèrement progressé en mai et en avril.reste large leader en(version câble/FTTH) avec une vitesse qui pointe à 4,11 Mbit/s (+0,06 Mbit/s sur un mois), son deuxième meilleur résultat depuis un an. Son débit demeure toujours le seul au-dessus de la barre symbolique des 4 Mbit/s.Avec un débit de 3,68 Mbits/ (+0,01 Mbit/s),arrive en deuxième position et reste toujours premier sur la vitesse couplée fibre/DSL.suit et rattrape même légèrement son retard sur son concurrent, avec une vitesse mesurée à 3,52 Mbit/s (+0,03 Mbit/s).Avec le DSL,se place aussi en quatrième position avec une très légère progression sur le dernier mois, (+0,01 Mbit/s), pour un débit de 3,20 Mbit/s.Enfin,occupe toujours la dernière place des débits depuis le mois de février. L'opérateur atteint 3,12 Mbit/s (+0,03 Mbit/s), en hausse tout de même pour le deuxième mois consécutif.