Netflix veut faire vibrer votre téléphone pendant que vous regardez des films

Les plus de 100 000 employés de Microsoft sont priés de bien vouloir faire sans la version gratuite de Slack. Jugée insuffisamment sécurisée, la version gratuite de la plateforme de communication collaborative vient d'intégrer la liste des services dont l'usage est déconseillé >> en interne par la firme de Redmond, au même titre que les offres Slack Standard et Plus.