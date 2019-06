Netflix teste un flux de photos et de vidéos inspiré d'Instagram pour booster l'engagement

(Crédits : Anko Roettgers / Variety)

Faire défiler les contenus, à la façon d'Instagram

Netflix veut booster le partage sur les réseaux sociaux

multiplie les investissements pour toujours mieux satisfaire ses utilisateurs en termes de contenus, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Et le géant américain du streaming vidéo, puisqu'il est en train de tester une nouvelle version de cette dernière, avec une refonte graphique qui s'illustre par l'apparition d'un nouvel onglet au menu, baptisé «». Une app test à laquelle quelques rares privilégiés ont eu accès sur iOS et Android.En voyant les premières captures d'écran fournies par nos confrères de Variety, le nouveau fil de l'appli mobile de Netflix semble bien. Il est en effet possible d'en découvrir le contenu (images, albums ou vidéos qui se lancent en lecture automatique, sans son, toutefois) en scrollant sur son écran.Les membres et utilisateurs de l'appli pourront ainsiou de bas en haut, un processus que les développeurs de la société de SVoD tenaient à mettre en avant, sans doute parce qu'il est un effet de mode populaire. Après tout, les membres d'Instagram en sont aussi habitués que friands. Notons que l'onglet Extras apparaît comme l'onglet central.Sur la droite de cette nouvelle version mobile, évidemment réservé aux réseaux sociaux. Connaissant la moyenne d'âge des utilisateurs de Netflix, plus basse que celle des téléspectateurs, le service de streaming a conscience deet veut saisir l'opportunité de renforcer l'engagement de ses utilisateurs, mais aussi de ses potentiels prospects envers le service.Pour le moment, on ignore si ce test sera appliqué à plus grande échelle ni quand cette hypothétique nouvelle version sera déployée. «», a mystérieusement déclaré un porte-parole de Netflix.