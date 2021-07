Netflix lance 2 nouvelles fonctionnalités à destination des plus jeunes utilisateurs

Évidemment, Netflix le reconnaît volontiers : « Les séries et les films sont un excellent moyen pour les enfants d'être connectés au monde qui les entoure, de découvrir de nouveaux lieux, de renforcer les liens avec leur famille et leurs amis ou encore de comprendre des points de vue différents. » Pour justement apporter plus de clarté sur ses contenus et faciliter la rencontre entre les enfants et les contenus qui leur correspondent, Netflix lance deux nouvelles fonctionnalités.