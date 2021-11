Critique Sneaky Pete : arnaques, crimes et dynamique

Elle n'a peut-être pas le côté méta de Dispatches from Elsewhere , la dimension uchronique de The Man in the High Castle , la violence et la vulgarité de The Boys ou le budget de The Expanse , mais Sneaky Pete est l'un des shows que je recommande le plus aux abonnés Prime Video. Dans cette série, on s'attache autant aux personnages qu'aux arnaques efficaces, tant et si bien que tout nous manque à l'issue de la troisième saison. Aussi, faute de pouvoir poser les yeux sur une saison 4, je vous demande, cordialement, de regarder la série pour moi.