Steam Deck : qu'est-ce que le Dynamic Cloud Sync, et pourquoi ça révolutionne la sauvegarde ?

Pour offrir une expérience optimale sur Steam Deck, outre le système d'évaluation Deck Verified qui compte déjà de nombreux gros titres vérifiés , Valve entend faire évoluer la déjà solide technologie Steam Cloud.

Le Dynamic Cloud Sync s'appuie donc sur cette fonctionnalité déjà bien développée et compte l'emmener encore plus haut dans les nuages. Son objectif est de pouvoir alterner entre les versions Steam Deck et PC d'un jeu sans transition ni avoir à quitter le jeu sur la console.

Valve s'attend en effet à ce que beaucoup traitent le Steam Deck comme une console portable qu'ils vont simplement laisser en veille avec le jeu toujours lancé. Comme celle-ci est intimement liée à la bibliothèque Steam de chacun, cela peut poser des problèmes pour relancer ledit jeu sur PC.

Or, grâce au Dynamic Cloud Sync, vous pourrez tout à fait reprendre votre partie sur PC là où vous l'aviez laissée en veille sur le Steam Deck, et inversement. La console téléchargera en effet automatiquement toute modification de sauvegarde afin que votre progression sur n'importe quelle plateforme ne soit pas perdue. Bien sûr, pour en profiter, il faudra disposer d'une connexion internet.

Si le Dynamic Cloud Sync n'est pas activé, Steam utilisera malgré tout le Cloud pour synchroniser les sauvegardes. Il sera toutefois demandé de fermer le jeu mis en veille sur le Steam Deck afin de poursuivre sur PC ou risquer de perdre la progression faite sur la console.