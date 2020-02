Aux États-Unis, Uber expérimente la commande par téléphone pour la minorité sans smartphone

Téléphone et SMS : Uber se tourne vers le passé

Source : The Verge

Uber expérimente un service téléphonique pour les personnes éloignées du numérique.Pour commander une course Uber, le client doit composer le 1-833-USE-UBER. Un standard téléphonique enregistre la demande du client. Ce dernier peut choisir entre les différents services d'Uber (UberX, Uber Comfort, Uber Black, Black SUV...). Le tarif de course initial est indexé à celui de l'application.Le reste se fait par SMS : le client reçoit l'heure estimée d'arrivée, la plaque d'immatriculation du chauffeur ainsi que son nom. La facture est envoyée également par SMS à la fin de la course.Une innovation qui sent bon... le bon vieux temps.