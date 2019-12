Los Angeles envisagerait le 100 % électrique pour les chauffeurs Uber et Lyft

Des objectifs clairs

L'importance des administrations locales

Les chauffeurs Uber et Lyft de Los Angeles seront-ils bientôt obligés de rouler en voiture électrique, exclusivement ? Une question légitime au regard des dernières déclarations émises par le maire démocrate Eric Garcetti, aux commandes de la ville californienne depuis 2013. En novembre, l'intéressé dévoilait une partie de ses ambitions en matière de réduction d'émissions de CO2.Au travers du programme « Zero Emissions 2028 Roadmap 2.0 », L.A. compte réduire la pollution de son air à hauteur de 35 % d'ici 2028. Pour y parvenir, la municipalité cherche à agrandir ses flottes de véhicules électriques : son parc de bus serait d'ailleurs en première ligne. Mais l'administration aurait aussi recours à des décisions plus radicales qui impacteraient directement ses riverains.Comme nous l'apprend le Financial Times , relayé par Electrek, le maire de la cité des anges réfléchirait à rendre obligatoire l'utilisation d'un véhicule zéro émission pour les chauffeurs Uber et Lyft. «», a déclaré M. Garcetti.», assure-t-il. Son idée encore au stade embryonnaire pourrait donc à l'avenir se transformer en un projet concret.