Uber lance une nouvelle classe "Confort" destinée, pour l'heure, aux USA

© Tero Vesalainen / Shutterstock.com

Une nouvelle classe « Comfort » chez Uber

Source : Uber

Si certains apprécient le fait de discuter avec leuren étant bloqué dans le trafic, d'autres préfèrent en revanche le doux son du silence absolu, avec si possible un maximum de confort à bord. C'est pourquoipropose désormais aux Etats-Unis, uneCette dernière est évidemment légèrement plus chère que l'option de base (à hauteur de 20/40% environ), mais permet à l'utilisateur de profiter, non seulement d'une course silencieuse (s'il le souhaite), en plus de la certitude de circuler à bord d', avec un espace suffisant pour les jambes, et la possibilité de régler la température à bord en avance.À l'instar d', cette nouvelle option «» ne fait appel qu'à des chauffeurs dont la note est de. De très nombreuses villes américaines (un peu plus d'une quarantaine) peuvent déjà profiter de cet, dont on ignore encore l'arrivée ou non en France.