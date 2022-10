Uber : comment l'ex-responsable de la sécurité a caché une faille ultra-massive

Le P.-D.G. d’Uber de l’époque, Travis Kalanick, était au courant de l'incident, selon les preuves présentées au cours du procès. Il s'est d’ailleurs retiré sous la pression des investisseurs à l’époque, et a été remplacé par l'actuel dirigeant, Dara Khosrowshahi. Ce dernier a décidé de se pencher sur l'incident et s’est rendu compte de l’ampleur de l’affaire : les informations volées comprenaient les noms, les adresses électroniques et les numéros de téléphone de plus de 50 millions d’utilisateurs de la plateforme et de 7 millions de chauffeurs, ainsi que les numéros de permis de conduire de 600 000 autres conducteurs.