Un jour, vous pourrez payer votre Uber en cryptomonnaie

Le dirigeant est convaincu qu’Uber acceptera les bitcoins et autres crypto-monnaies tôt ou tard, mais reconnaît que « ce n’est pas encore le bon moment ». Deux obstacles freinent l'adoption de ce moyen de paiement : l’impact environnemental qu’ont les activités de minages et le coût des transactions, souvent accompagnés de taxes trop importantes. « Nous en discutons tout le temps en interne. Lorsque le système de trading sera moins coûteux et qu’elles seront plus respectueuses de l’environnement, nous nous pencherons plus sur les crypto-monnaies », a-t-il déclaré.