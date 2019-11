Twitch lance son logiciel de streaming officiel : Twitch Studio

Lancer un stream sans rien y connaître, c'est possible

Sur Windows, pour l'instant

Source : TechCrunch

Après avoir changé de logo et d'interface , Twitch vient de lancer la bêta ouverte de Twitch Studio, son outil qui vise à aider les streamers débutants à se lancer dans de bonnes conditions.» promet la plateforme de streaming, qui souhaite convaincre les joueurs qui hésitent encore à tenter l'expérience à franchir le pas en les aiguillant du mieux possible. De quoi renouveler la population de streamers et découvrir de nouveaux talents alors que certains ont décidé d'aller voir ailleurs. On pense notamment à Ninja et Shroud qui ont signé une exclusivité avec Mixer , le service de Microsoft.Cela commence avec une configuration guidée : détection simplifiée du microphone, webcam, résolution, débit binaire... Il y a désormais besoin de moins de connaissances à ces égards, c'est le logiciel qui analyse la configuration utilisée et adapte les réglages en conséquence.Twitch Studio propose également de nombreux calques et modèles par défaut pour donner un air professionnel et propre au stream sans devoir concevoir soi-même une identité visuelle ou recourir aux services d'un tiers pour ce faire. Cela reste basique, mais peut permettre aux débutants de commencer sur de bonnes bases sans logiciel tiers type Open Broadcaster Software (OBS) ou XSplit.Le software inclut également les alertes, le flux d'activité et le chat Twitch pour tout avoir au même endroit et ne pas avoir à switcher entre les différents outils. Tout est vraiment pensé pour simplifier la vie des apprentis streamers.Twitch Studio n'est actuellement pas disponible sur macOS, Linux, Android ou iOS. Il devrait néanmoins débarquer sur ces plateformes dans le futur, alors que les développeurs travaillent aussi à l'amélioration du logiciel en termes de fonctionnalités. En ce jour, il faut donc un PC sous Windows (7 minimum) pour en profiter.