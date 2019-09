Razer lance un micro pour streamers doté d'un écran émoticône

Un objet pensé pour l'interaction avec les spectateurs

Un microphone professionnel

Source : TechPowerup

Le Seiren Emote, nouveau microphone de la marque, intègre une micro USB et un écran LED permettant d'afficher des émoticônes en live.Grâce à l'application Razer Streamer Companion, les utilisateurs de ce nouvel accessoire pourront faire apparaître desen direct sur l'écran du microphone. Ils pourront également configurer ces émoticônes pour faire apparaître celui de leur choix, par exemple au moment où un spectateur réalise un don sur la chaîne.En parallèle, les streameurs pourront y afficher d'autres informations, comme des mots clés ou les pseudos de leurs nouveaux abonnés. L'objet, disponible dès maintenant sur le site du constructeur, permettra une customisation assez complète des éléments affichés à l'écran, avec une centaine d'images ou d'Emojis animés. À l'aide de l'application, les utilisateurs pourront également éditer leurs propres Emojis, en plus de ceux proposés par la plateforme.En parallèle de cet écran LED 8 bits, le microphone est doté d'un col flexible à rallonge permettant d'ajuster la hauteur et d'un dispositif antichoc contre les vibrations.À l'intérieur de la machine, Razer explique que les utilisateurs trouveront une capsule hypercardioïde permettant de «» et d'éliminer les bruits environnants. Le Seiren Emote est disponible au prix de 189,99 euros sur le site de Razer.