Twitch repense son interface et s’offre un nouveau logo

Parmi les nouveautés annoncées, une refonte graphique, avec notamment une page de présentation pour chaque chaîne, bien plus efficace.Attendez-vous à voir évoluer les pages de présentation des différentes chaînes accessibles sur Twitch. Désormais, une vidéode la chaîne, façon YouTube, sera présente, tout comme de nombreuses informations et notamment le planning de diffusion du streamer. Jusqu'à maintenant, les diffuseurs devaient avoir recours à desou ajouter des calendriers de manière manuelle, lorsqu'ils le souhaitaient, pour informer les spectateurs.Le contenu des pages, lui, n'était pas des plus clairs... La nouvelle interface vise donc à apporter plus de fluidité et à vous aider à mieux découvrir de nouveaux streamers.Des évolutions vont également arriver du côté du diffuseur avec quelques changements en ce qui concerne les publicités. Les streamers auront la possibilité de désactiver les annonces ens'ils sont prêts à diffuser des annonces en cours de partie. Surtout, les affiliés recevront désormais une partie du revenu générés par les publicités (et pas seulement les partenaires). Twitch veut ainsi que «».En complément de la refonte du site et d'une présentation bien plus tournée vers les utilisateurs, Twitch se dote également d'un nouveau logo. Il s'agit là d'un lifting léger, avec une nouvelle typographie (Roobert) et une nouvelle teinte de violet.L'ensemble est assez « rétro-futuriste » et évoque un peu moins un ensemble de blocs comme cela l'était depuis le premier logo en 2011. Ce visuel apparaît dès lors plus élégant et plus moderne... et débarque avec de nouvelles couleurs dans l'interface que nous venons d'évoquer. Le violet sera bien moins présent, au profit du blanc et du noir, désormais bien plus importants.Surtout, le logo pourra être décliné dans une douzaine de couleurs. La personnalisation sera possible pour les créateurs afin d'avoir des pages toujours plus attractives et uniques.