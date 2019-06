Twitch acquiert le réseau social Bebo pour grandir sur l'eSport

Allmy / Shutterstock.com

Twitch mise sur Bebo pour développer ses projets eSport

Source : techcrunch

À l'instar de, plusieurs sociétés ont essayé d'acheter le réseau social. C'est notamment le cas de Discord , qui, comme nous l'avions évoqué poursuit son développement dans leset l'Créée en 2005 paret sa femmeest un réseau social qui s'est imposé dans l'organisation de tournois de streamers, avec différentes ligues. Selon un rapport publié dans eMarketer , l'. D'ici 2022, ces revenus devraient atteindre entre 1,58 et 2,96 milliards de dollars. C'est pourquoiet Amazon se sont particulièrement intéressés à cet outil de réseautage.En effet, en plus de diffuser les compétitions officielles de jeux vidéo, Twitch a développé ses propres événements eSport. Ainsi, lesont été lancés en version bêta en 2018. La technologie Bebo et son équipe vont donc être utilisées par Amazon pour, afin d'atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs.