La Ford Mustang Mach-E se montre dans la neige pour ses tests d'hiver

Quatre roues sur la neige

Source : Electrek

Ford a en effet tenu à faire la démonstration des capacités de la version « All-Wheel Drive » (transmission intégrale) de son bolide électrique. Tout récemment, on apprenait que sur les 50 000 unités de Ford Mach-e prévues pour 2020, plus de 41 000 avaient déjà été réservées.La route du succès semble donc toute tracée pour ce modèle 100 % électrique que Ford a décidé de tester... sur la neige. Pour le constructeur américain, il s'agit évidemment de faire la démonstration des capacités « tout-terrain » de la mouture quatre-roues motrices du Ford Mach-e.» explique Ford.Bien sûr, pour faire la démonstration des capacités d'un véhicule tout-terrain, quoi de mieux que la neige comme terrain de jeu idéal ? C'est donc sur la neige et la glace que Ford a décidé de tester sa Mustang Mach-e, sans oublier de capturer photos et vidéos pour immortaliser le moment.Rappelons que la Ford Mustang Mach-e sera proposée, entrée de gamme, avec un moteur de 190 kW (soit 258 chevaux), intégré à l'essieu arrière, histoire de transmettre au conducteur des sensations de propulsion. De son côté, le modèle quatre-roues motrices lancé fin 2020 disposera d'une puissance de 248 kW, soit pas moins de 337 chevaux.