À New York, tous les véhicules municipaux épouseront l'électrique d'ici 2040

Camions poubelles, ambulances, bus

« Arrêter de brûler des énergies fossiles »

Source : Electrek

20 ans. C'est le temps imparti qu'impose Bill de Blasio, maire de New York City depuis 2013, pour faire de la Big Apple une ville plus propre et moins polluée. Pour ce faire, le membre du Parti démocrate a pris le taureau par les deux cornes en signant un décret lié à la flotte automobile municipale, nous apprend Electrek.Ce dernier, qui cite le New York Daily News (indisponible dans nos contrées), nous en apprend davantage à propos de cette nouvelle mesure : d'ici 2040, tous les véhicules liés aux activités de la mairie devront épouser l'électrique. Sont notamment concernés les camions poubelles, les ambulances, la police, les bus et les voitures liées aux agences municipales.», écrit le New York Daily News, qui poursuit : «».En face, Bill de Blasio s'exprime : «», a-t-il affirmé. La machine est lancée : rendez-vous dans 20 ans.