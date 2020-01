Voitures électriques : le réseau de chargeurs Ionity facturera désormais au kWh

Les nouveaux prix de Ionity

Des prix réduits pour certaines marques

Objectif : 400 stations en 2020

Et à 0,79 € le kWh, certains risquent d'avoir une bien mauvaise surprise à la pompe...La joint-venture Ionity (qui regroupe notamment BMW, Mercedes-Benz, Ford ou encore Volkswagen, Audi et Porsche) vient d'annoncer sa nouvelle politique tarifaire, qui entrera en vigueur dès ce 31 janvier 2020.Si jusqu'à présent, il fallait débourser la somme de 8 euros pour effectuer la recharge de n'importe quel véhicule, Ionity a décidé de troquer ce tarif « à la session » pour un tarif « au kWh ».Ainsi, à compter du 31 janvier, il faudra donc s'habituer à un nouveau tarif fixé à 0,79 euros/kWh. Un rapide calcul permet ainsi d'établir qu'un plein de 60 kWh sera donc facturé 47,40 euros, tandis qu'un plein de 100 kWh sera affiché à 79 euros.À noter toutefois que les marques qui sont impliquées dans le projet Ionity profiteront de tarifs préférentiels, à condition que les utilisateurs aient souscrit à un abonnement spécifique (Mercedes Charge, BMW ChargeNow...).De quoi ramener le prix à 0,30 €-0,35 €/kWh en fonction des constructeurs, en plus de l'abonnement annuel facturé par ce dernier.Rappelons que le réseau Ionity compte déjà plus de 203 stations installées (et plus de 860 chargeurs), et que 52 stations sont actuellement en construction.D'ici la fin de l'année 2020, Ionity devrait compter plus de 400 stations (pour 2 400 chargeurs) installées dans 24 pays. Rappelons que les bornes les plus puissantes sont capables de délivrer jusqu'à 350 kW.