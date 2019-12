La Corvette électrique la plus rapide du monde bat son propre record de vitesse

Décroche un record, et puis un autre, et puis un autre...

Bien plus qu'une Corvette

Source : Carscoop.

Le Genovation GXE est en réalité une Chevrolet Corvette modifiée pour être équipée de 800 chevaux de puissance électrique, rien de moins.C'est en réalité la troisième fois que Genovation Cars s'amuse (ou presque) à battre des records de vitesse. Il y a trois ans, l'entreprise avait réussi la prouesse de modifier le Z06 Supercharged de Chevrolet pour la faire rouler à 322 km/h. En septembre dernier , au sein du Kenny Space Center en Floride, l'entreprise a dépassée les 338,28 km/h. Désormais, la Genovation GXE atteint une vitesse de pointe de 340,8 km/h, comme vient de l'annoncer l'entreprise.Notons tout de même qu'il ne s'agit pas d'un record certifié par un quelconque comité officiel.L'engin est bien plus qu'une simple Corvette modifiée. La Genovation GXE dispose d'une batterie de 60 kWh permettant d'alimenter deux moteurs électriques fournissant 950 Nm de couple pour une puissance de 800 chevaux.Par ailleurs, le centre de gravité de la voiture a été placé très bas et le poids est réparti de moitié sur chaque essieu. Par ailleurs, les roues sont en fibre de carbone et le freinage est assuré par des freins en céramiques. La voiture est équipée d'une boîte de vitesse manuelle de sept vitesses et d'une boîte séquentielle de huit vitesses. Pour conclure sur une note plus négative, s'il en faut, notez que la GXE est limitée à seulement 280 kilomètres d'autonomie.Présentée pour la première fois au CES 2018, la Genovation GXE a été vendue à une poignée d'heureux élus et les livraisons démarreront en 2020.