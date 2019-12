Le SUV Nexon EV de Tata Motors se dévoile en specs... et en images

Un SUV électrique signé Tata Motors

Source : Paultan

Un SUV zéro émission, déclinaison électrique du Nexon thermique, qui sera proposé en trois finitions : XM, XZ+ et XZ+ Lux.Tata Motors vient tout juste de présenter la déclinaison « EV » de son SUV Nexon. Un modèle 100 % électrique donc, qui sera disponible dès le début de l'année 2020 en Inde, et dont le tarif débutera à un peu moins de 20 000 euros pour la version «».Le SUV, de 129 ch et 245 Nm de couple, promet de s'affranchir du 0 à 100 km/h en 9,9 secondes. Monté sur des (petites) jantes de 16", il offrira différents modes de conduite, dont un mode « Sport », et prendra également en charge Android Auto et Apple CarPlay, grâce à un écran tactile 7" sur la console centrale.Ce SUV Nexon EV, testé, selon le constructeur, sur «», sera par ailleurs doté d'une batterie de 30,2 kWh qui garantit jusqu'à 300 km d'autonomie sur une seule et même charge.À noter que la technologie Ziptron permettra de profiter des joies de la recharge rapide (en option), avec la possibilité de récupérer 80 % de charge en 60 minutes. Dans le cadre d'une recharge standard, il faudra compter environ huit heures pour faire le plein d'énergie.Les premières livraisons auront lieu dès le mois de janvier 2020, et Tata Motors annonce une garantie de huit ans ou de 160 000 km, en ce qui concerne la batterie et le moteur électrique. Côté coloris, dans un premier temps, le Tata Motors Nexon EV sera proposé uniquement en « Signature Teal Blue », en « Glacier White » et en « Moonlit Silver ».