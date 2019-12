Selon une étude, 46 % des Français envisageraient d'acheter une voiture électrique ou hybride

Un intérêt certain

L'autonomie, un élément préoccupant

Alors que la mobilité électrique demeure au coeur des stratégies des grands constructeurs, dont les projets en ce sens se multiplient à vitesse grand V, la population française est-elle prêt à franchir le cap et délaisser le thermique lors de leur prochain achat ? Une question posée dans le cadre d'un sondage répondant au nom d'« Automotive Disruption Speedometer », publié début décembre.Au total, pas moins de 10 000 consommateurs issus de cinq pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Chine et Etats-Unis) ont été interrogés par les équipes du cabinet de conseil britannique OC&C. Une question portant sur leur prochain acte d'achat - électrique ou hybride - met ainsi en exergue un certain intérêt des Français à l'égard des véhicules zéro émission.Ainsi, 13 % d'entres eux se disent sûrs d'en acquérir un, lorsque 33 % seraient susceptibles de jeter leur dévolu dessus. Soit un total de 46 % visiblement intéressés par l'acquisition d'une hybride ou d'une 100 % électrique. 31 % envisageraient cette option, sans pour autant être certains de franchir le cap. Ils ne sont que 13 % à ne pas être intéressés par ce type d'achat, et 10 % peu favorable à l'idée d'en posséder une.L'étude s'attarde également sur les diverses inquiétudes qui planent au-dessus des utilisateurs français : l'autonomie des véhicules tout comme leur prix préoccupent pas moins de 66 % des sondés, lorsque 42 % semblent tourmenter par l'accès à une borne de recharge loin de leur domicile. Autre donnée intéressante : les coûts de maintenance et d'électricité en inquiéteraient 28 et 21 %, respectivement.