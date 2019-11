Ford Mustang Mach-E : on vous dira tout… lundi

Pourquoi Clubic ne relaiera pas les fuites sur la Ford Mustang Mach-E

Quel coup dur ! Pour tous les constructeurs, qu'ils soient du monde la tech ou de l'automobile, l'angoisse, lorsqu'ils décident de présenter un produit en avance sur l'avance sur lancement officiel, c'est qu'il y ait des fuites. Vous le savez sans doute, mais pour s'en protéger autant que possible, les marques font signer des accords de non-divulgation, les fameux NDA () qui nous engagent à respecter l'embargo fixé à une date et une heure précise. Alors oui, la rédaction de Clubic aurait pu relayer les fuites, mais nous avons décidé d'en faire autrement pour deux raisons assez simples.La première est nous avons eu la chance de voir le véhicule en avant-première en studio pendant plusieurs heures. Nous avons pris le temps de découvrir le modèle pour vous apporter de l'info de qualité, et on vous promet que dès le 18 novembre, ce grand rideau s'ouvrira pour vous.La seconde est qu'au-delà de l'engagement légal qui est établit en cas de signature d'un accord de non-divulgation - même si relayer une fuite sort de ce cadre en fonction de ce qui est écrit dans le texte de ce fameux NDA - respecter les règles, c'est respecter sa parole donnée à un constructeur, respecter le travail humain qui a été fait et, surtout, respecter la confiance qui nous a été accordée.Et avec cette journée passée aux côtés du Mustang Mach-E, en compagnie notamment de son designer Amko Leenarts (ci-dessus en photo avec notre journaliste), autant vous dire que nous en savons beaucoup sur le Mach-E. Nous ne manquerons pas de partager toutes nos infos le lundi 18 novembre dès 4h du matin, date et heure à laquelle l'embargo sera levé. D'ici là, nous vous proposons de réagir à notre petit sondage ci-dessous. N'hésitez pas non plus à réagir en commentaire sur ce que vous inspire ce lancement. En tout cas, soyez-en sûr, l'attente est méritée.