Découvrez le calendrier des courses du championnat de Formule E

Un Français double tenant du titre

Source : ElectricCarsReport

Depuis 2014, le championnat de Formule E met aux prises (électriques) des pilotes conduisant des monoplaces propulsées par un moteur électrique. La Fédération internationale de l'automobile (FIA), organisatrice de la compétition, a dévoilé le calendrier de cette sixième édition.On notera premièrement l'apparition de trois nouvelles villes accueillant une course : Séoul (Corée du Sud), Jakarta (Indonésie) et Londres (Royaume-Uni). Dans le même temps, trois circuits ne sont pas reconduits cette année : Hong Kong (Chine), Monaco et Berlin (Allemagne). Si le nombre de villes reste donc stable (12), le championnat connaîtra une étape supplémentaire : il y aura 14 courses au total, dont deux à Dariya (Arabie saoudite) pour ouvrir la saison, et deux pour la conclure, à Londres.Voici le calendrier détaillé, avec un démarrage prévu le 22 novembre prochain et un passage par Paris le 18 avril 2020 :L'an dernier, la saison 5 avait été marquée par l'arrivée de plusieurs nouveautés , dont une voiture plus performante et l'apparition d'une limite de temps de course. Le classement des pilotes avait été remporté par le français Jean-Éric Vergne, qui en était déjà le tenant du titre. De plus, son écurie chinoise, DS Techeetah, avait glané le titre côté constructeurs.Même si la Formule E demeure récente, elle attire de plus en plus de grands noms. Ainsi, le podium de la saison 5 n'est composé que d'anciens pilotes de Formule 1 : Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi et Lucas Di Grassi. De plus, cette année, deux grands noms de l'industrie automobile feront leur apparition dans la discipline : Mercedes-Benz et Porsche.