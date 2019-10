Le constructeur Alpine prévoit lui aussi un virage vers l'électrification

Alpine suit le mouvement

Une transition complexe mais certaine

Source : Evo

La marque française, née en 1955, souhaite dorénavant s'engager dans l'hybridation et, plus tard, vers l'électrification, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise.Les premières caractéristiques auxquelles on pense quand on parle d'Alpine, ce sont, en principe, légèreté et performance. Concernant les performances, l'hybridation n'est en rien un frein quand on voit celles tirées de modèles comme la Ferrari « LaFerrari » ou la McLaren P1, par exemple, même si elles ne jouent évidemment pas dans la même cour que les Alpine.Pour la légèreté, en revanche, l'ajout d'une batterie pour l'hybridation pourrait se révéler problématique si Alpine ne cherche pas à augmenter la puissance de ses modèles. Reste à savoir dans quelle mesure le constructeur y réfléchit.Selon Olivier Murguet, Directeur Commerce et Régions du Groupe Renault, Alpine «» au progrès ; et l'homme reste optimiste en ce qui concerne l'avenir de la marque. «» explique-t-il au sujet de la SF90 Stradale.Impossible pour l'instant, de savoir quand et comment l'électrification des modèles d'Alpine se déroulera, mais Olivier Murguet assure qu'elle sera massive, et que la marque compte désormais se concentrer là-dessus.Pour lui, cette électrification, partielle puis totale, n'est pas incompatible avec ce que souhaitent les clients de la marque française : «», explique Olivier Murguet. À la marque donc, de développer d'autres attraits que la performance et la vitesse.Avant cela, Alpine avait déjà évoqué la sortie future d'un SUV à l'horizon 2022, lequel pourrait aisément supporter une électrification. L'élargissement de la gamme de modèles Alpine sonne donc comme une bonne nouvelle pour les fans de la firme de Dieppe.