Salon de Francfort : Avec AI:Trail Quattro, Audi veut vous faire renouer avec la nature

Un tout-terrain électrique qui en jette

Un habitacle intégralement vitré et très épuré

Des équipements de haute volée

On ignore encore pourquoi, mais le concept-car AI:Trail que nous avons découvert sur le stand d'Audi, nous l'aurions bien vu dans le prochain «». Sans doute à cause de son gabarit de gros baroudeur prêt à se camoufler dans la jungle et son look qu'on trouve tout droit sorti d'une production hollywoodienne. L'engin a aussi une bonne gueule de module lunaire...Et cela commence d'abord par une conception de véritable baroudeur sans émission de CO. En effet, comme l'indique Audi, le propos n'est pas ici de viser «», mais plutôt de proposer une plateforme quatre roues motrices pouvant se déplacer sur les chemins les plus sinistrés.Pour autant, ce tout-terrain Quattro tel qu'il est imaginé par Audi propose une puissance de 320 kW (environ 435ch) répartie sur quatre moteurs, un à chaque roue, pouvant donc être piloter de façon totalement individuelle. Audi annonce un couple maximal hors norme de 1000 Nm. La vitesse maximale est de 130 km/h sur route et l'autonomie annoncée est de 400 à 500 kilomètres sur l'asphalte ou en mode « tout-terrain simple », comme l'indique Audi. Sur les terrains accidentés, où le manque d'adhérence et les forts dénivelés requiers une plus d'énergie, l'autonomie passerait à 250 km.AI:Trail est donc un monstre (1750 kg) de 4,15 mètres de long, 2,15 mètres de large et 1,67 mètre de haut, monté sur des immenses roues de 22 pouces... mais dont la hauteur gomme comprise est de 850 mm ! Les capacités de franchissement devraient être au rendez-vous avec une garde au sol de 34 centimètres et une capacité de rouler dans les plans d'eau de 50 centimètres de hauteur.A l'instar d'un hélicoptère qui ouvre grand le champ de vision à ses passagers, AI:Trail profite d'une cellule massivement vitrée et très épurée aussi. Ici pas de place pour la distraction multimédia, l'objectif est de vous faire profiter de la vue. Dès lors, le nombre d'écran est réduit au maximum. On trouve derrière le volant deux petits écrans affichant le niveau de charge restant dans les batteries ou encore le dénivelé enregistré sur le parcourt en court.Les indications de vitesse et navigation GPS sont affichées sur l'écran d'un smartphone qu'il faut connecter à un support dédié, positionné juste devant le volant.Les sièges à l'avant sont un rien futuriste mais presque un classique dans un concept-car. Ceux à l'arrière en revanche, sont fixés à la structure avec des sangles. Des assises suspendues qui nous ont donné l'impression, lorsque nous nous y sommes installés, nous ont donné l'impression d'être dans un hamac.Et d'ailleurs, ce n'est pas sans raison. S'ils sont conçus pour s'accrocher au véhicule avec des sangles, c'est aussi pour que les passagers puissent les démonter facilement. Pourquoi faire ? Et bien pour qu'ils deviennent de véritable hamac dans lequel on peut s'asseoir (et non se coucher, on vous l'accorde), une fois accrochés à un arbre par exemple.Audi précise que AI:Trail utilise beaucoup de matériaux recyclés tels que la laine retransformée ou encore le cuir recyclables. Des matériaux qui offriraient en plus de bonnes propriétés acoustiques et isolantes.Audi a installé sur le toit de son engin une large galerie, qui n'est pas uniquement pensée pour accueillir des charges. A l'avant, cinq emplacements sont en fait de petites pistes d'atterrissages pour des drones. On peut d'ailleurs les apercevoir dans la photo ci-dessous. Ce sont des choses triangulaires tout aussi futuristes que le véhicule lui-même.Des engins qui voleront devant le véhicule, généralement par deux, pour jouer le rôle d'éclaireur. Trouver le meilleur chemin, détecter les obstacles, mais aussi, lorsque c'est nécessaire, éclairer le chemin plus en amont. Ceux-ci sont pilotables depuis l'intérieur du véhicule et, une fois leur mission achevée, ils reviendront se charger sur la galerie.Tout aussi impressionnants, les phares de AI:Trail utilise une technologie de projection capable d'afficher de multiples indications tels que les directions à suivre ou encore mettre en lumière un obstacle sur la route.Enfin, Audi à pensé à tout puisque on trouve même dans ce 4x4 des «». Des lampes de poche multifonctions qui assurent un éclairage d'ambiance lorsqu'elles sont dans l'habitacle, joue le rôle de lampe de poche lorsque c'est nécessaire, mais pas seulement.Lesintègrent aussi des caméras qui peuvent filmer une excursion en vue de créer des vidéos à partager ensuite sur les réseaux sociaux. Le constructeur a vraiment laissé libre court à son imagination.