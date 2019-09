EDF Renouvelables investit dans l'infrastructure automobile électrique et rachète PowerFlex

La promotion des stations de recharge

Un besoin crucial de solutions

Source : EDF Renewables

C'est la troisième acquisition conséquente pour EDF, qui a déjà racheté groSolar en 2016, et EnterSolar en 2018.L'enseigneest devenue leader en ce qui concerne l'. Le P.-D.G. de la société,, estime que «».La société, née aucalifornien, a créé l'. Avec l'aide d'autres acteurs de son état, notamment le programme CalSEED et l'incubateur de la Wells Fargo,a mis au point un «» (ACN). Ce système permet de moduler la charge via des algorithmes et des variables, comme la quantité d'énergie disponible sur place ou la demande du client., directeur en mobilité électrique chez EDF, se dit confiant : «».C'est ce quedoit apporter à: des. Selon George Lee,«».Le vice-président exécutif d'EDF Renouvelables,, met en avant, mais aussi en termes de marchés : «».En Amérique du Nord,existe depuis plus de 30 ans. Le groupe recense déjà des infrastructures dans l'éolien (y compris en offshore) et dans le solaire photovoltaïque. Avec cette acquisition, EDF s'engage clairement pour l'automobile propre.