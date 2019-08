La Taycan de Porsche officiellement (et mondialement) lancée le 4 septembre

Une première mondiale

Ce que l'on sait de la petite nouvelle

Le, la nouvelle-née desera présentée au cours de trois événements simultanés en Allemagne, en Chine et au Canada.On en sait pour l'instant peu sur ces événements, hormis la présence de, ancien pilote Porsche au Mans et en endurance, mais aussi en F1 pour Red Bull. La présentation sera diffusée en streaming sur le site de Porsche et le décompte jusqu'au jour J y est déjà visible.Depuis le prototype Mission E, que Porsche avait dévoilé il y a quatre ans au Salon de Francfort, la marque allemande ne cesse de nous en dire plus sur sa nouvelle née . On sait déjà qu'elle aura à son lancement une capacité de rechargement de ses batteries de, équivalente à la V3 du Supercharger de Tesla, puis qu'elle atteindra les 350 kW en 2021. La Taycan possédera une batterie de 80 kWh et une batterie de 96 kWh sera disponible en pack optionnel.De ce fait, elle devrait abriter entre 300 et 600 chevaux selon sa configuration. En plus de cela, elle possédera une batterie 800 volts qui l'aidera à charger plus vite et à faire de meilleures accélérations, là où la plupart des voitures électriques ont des batteries de 400 volts.Pour la première fois sur un modèle électrique, la Taycan aura. Cela lui confère assez de puissance pour accomplir le 0 à 100 km/h dans un temps «». Porsche souhaite que sa Taycan montre une stabilité dans ses performances, et l'on peut déjà constater dans la vidéo de, qui lui a fait effectuer 30 fois de suite le 0 à 200 km/h.Selon la rumeur, la Posche Taycan sera disponible dès, mais ce prix devrait être largement dépassé avec les différentes options possibles sur le véhicule allemand.