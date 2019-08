Human Horizons dévoile une voiture électrique futuriste et familiale avec 650 km d'autonomie

La HiPhi 1, un SUV performant tout confort

Un modèle intelligent grâce au Cloud computing

Source : Electrek

Avec un modèle aussi sophistiqué, l'entreprise chinoise espère concurrencer Tesla, dont le chiffre d'affaire en Chine a augmenté de 40% au premier semestre 2019 a dévoilé le premier modèle de sa nouvelle marque: un SUV performant qui n'est pas sans rappeler les voitures Tesla. Laest une voiture électrique élégante, de plus de 5 mètres de long, dotée de, notamment un central. Côté mécanique, le véhicule dispose decapables d'accélérer deLa HiPhi 1 sera disponible avec plusieurs options de pack batterie. La plus grande aura une capacité de 96kWh, permettantL'un des grands atouts du modèle est son côté « intelligent ». En effet, la HiPhi 1 est équipée d'lui permettant d'apprendre et de s'adapter aux situations, afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Une capacité que l'entreprise souligne dans un communiqué :».La start-up chinoise a fait l'acquisition d'une usine, utilisée auparavant par Kia. Elle est en cours de modernisation, et Human Horizons prévoit un. Elle sera d'abord disponible en Chine, mais l'entreprise ne cache pas ses ambitions mondiales.