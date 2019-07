Une voiture rétro à 3 roues, électrique et ultralégère : c'est le pari de la Nobe 100

Des caractéristiques plus que décentes

Nobe 100

Moteur : 54 kW

Vitesse de pointe : 110 km/h

Couple : 825 Nm

Capacité de la batterie : 21 kWh

Autonomie : 210 kilomètres

Trois roues motrices

Nobe 100 GT

Moteur : 72 kW

Vitesse de pointe : 130 km/h

Couple : 1050 Nm

Capacité de la batterie : 25 kWh

Autonomie : 260 kilomètres

Trois roues motrices

Toit panoramique

Parking vertical

Cette jeune pousse européenne n'est peut-être pas la plus connue, mais elle a le mérite d'avoir imaginé, puis conçu, unau style atypique. Après quatre année de travail,a franchi un nouveau cap dans le développement de sa voiture zéro émission, déclinée en deux versions : la 100 et la 100 GT. Le véhicule bénéficie en effet depuis peu d'une campagne de financement sur la plateforme Indiegogo Objectif : boucler au moins dix commandes de sa, et atteindre une somme légèrement supérieure à 90 000 euros en l'espace d'une quarantaine de jours seulement. À l'heure d'écrire ces lignes, seuls quelques contributeurs se sont laissés tenter par les accessoires secondaires également mis en vente, pour une somme totale de 3 818 euros récoltés. Soit un pactole encore loin des objectifs initiaux.Bien que petites en gabarit et légères en poids (600 kilos), laraviront les férus de vitesse, qui pourront respectivement grimper à 110 ou 130 km/h. Malheureusement, la vitesse de pointe n'a pas été communiquée par l'entreprise. Pour le reste, voici leur fiche technique partielle :: la compagnie s'est amusée à construire un système de parking à fixer verticalement sur un mur, grâce auquel lapeut se garer d'une manière totalement inédite. Mais profiter d'un tel produit a un coût, élevé qui plus est. Le groupe a ainsi établi le prix de la Nobe 100 à- 32 116 euros à la base - sur Indiegogo, alors que la 100 GT, uniquement disponible via le site officiel , tutoie les