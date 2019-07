Véhicules polluants : la prime à la conversion bientôt revue à la baisse par le gouvernement?

Une prime à la conversion utilisée avec abus

Des modifications à prévoir sur l'attribution des primes

Source : Le Point

D'après, plus deauraient été déposées à la fin juin et donc à priori, pour un coût estimé par le gouvernement à, quand il en prévoyaitAinsi, même si len'a pas confirmé ces chiffres,, ministre de l'Économie, avoue noter des, notamment sur l'achat de véhicules a plus de 40 000 euros : «» avait-il déclaré à, vendredi soir.Normalement prévue pourrespectant les normes, l'attribution des primes devrait donc être légèrement modifiée pour être plus juste. Ainsi, même side 4 000 €, le gouvernement souhaite réévaluer ses primes.Aujourd'hui, les aides sur les, et elles atteignentUne situation qui pourrait changer selon la: «» a déclaré, vendredi.