Une voiture de course électrique datant de 1898 (!) va être mise aux enchères

© Worldwide Auctioneers

« La voiture électrique la plus importante jamais construite »

Probablement la première plaque d'immatriculation enregistrée aux États-Unis

© Worldwide Auctioneers

Source : Electrek

, le 15 août prochain, la, voiture de course électrique datant de 1898, sera la vedette de la vente aux enchères.voit lacomme le modèle de voiture électrique le plus important de tous. Au début du siècle, la voiture a remporté plusieurs courses,. De quoi rendre fier son tout premier propriétaire et pilote,Lors des courses, la voiture pouvait atteindre 40 miles par heures et parcourir un maximum de 50 miles en une seule charge. Soit uneet uneSi l'on en croit le commissaire-priseur de la vente aux enchères, la plaque d'immatriculation de la voiture, qui est d'origine, seraitImmatriculée, elle porte simplement les initiales de son tout premier propriétaire.Bien conservée et éligible pour être exposée lors de grands événements, sachez que si toutefois l'achat de cette voiture électrique vous intéresse, vous pouvez retrouver le site de la future vente aux enchères et de plus amples informations juste ici