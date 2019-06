Evergrande pose 23 milliards sur la table pour produire 1 million de voitures électriques par an

Trois sites de production en approche

Un futur concurrent de Tesla ?

Source : Electrek

Il y a des investissements pas comme les autres., notamment connu comme l'un des plus importants promoteurs immobiliers en Chine, a jeté son dévolu sur les voitures électriques, lui qui était déjà venu en aide à un certain Faraday Future . Le géant asiatique se lance dans un projet pharaonique dans lequel a été injecté pas moins de 160 milliards de yuans, soit, d'après un communiqué de presse envoyé à Global Times Cette manne financière servira notamment à implanterdans la ville de Guangzhou, ville portuaire située au nord-est de Hong Kong. Le premier prendra la forme d'une gigantesque usine capable d'assembler. Les deux autres serviront à produire jusqu'à, et fabriquer les moteurs et systèmes de contrôle électroniques prévus à cet effet.Pour ce faire, la firme de l'Empire du Milieu s'appuiera sureffectuées plus tôt dans l'année, à l'image du constructeur de voitures suédois National Electric Vehicle Sweden (NEVS), dont 51 % des parts lui appartiennent depuis janvier 2019. La joint-venture créée avec le constructeur (lui aussi suédois) Koenigsegg, tout comme le spécialiste des batteries Shanghai Cenat New Energy Co, lui permettront de mener à bien ses projets.Si aucune information quant au calendrier d'Evergrande Group n'a été communiquée, il y a fort à parier que ce nouvel acteur soit susceptible de. La multinationale américaine s'attelle en ce moment-même à terminer les travaux de sa Gigafactory basée à Shanghai, prévue pour la seconde partie de l'année 2019.Bien que Tesla ait un coup d'avance en termes de, lespourraient, à l'avenir, pousser le peuple chinois à privilégier une entreprise nationale plutôt qu'une entreprise américaine.