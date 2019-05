Énergies du futur : la Chine commence à parier sur l'hydrogène

© Shutterstock

Une future « Hydrogen Valley » ?

Source : Caradisiac

En mêlantplusieurs villes chinoises vont pouvoir promouvoir cette énergie.Jusqu'ici, lareprésentait lede la voiture électrique - et il semblerait que l'Empire du Milieu souhaite être aussi bien placé sur l'hydrogène. Avec un contrat de 290 millions de dollars, le pays met les bouchées doubles. Et cela intervient après l'annonce d'une avancée scientifique qui pourrait fairedes véhicules à hydrogène.En effet, des scientifiques britanniques ont découvert qu'un nouveau matériau, le manganèse, pourrait remplacer le platine, bien plus coûteux.Si les alternatives au platine sont déjà d'actualité depuis une dizaine d'années, aucune réelle évolution n'a été constatée. La Chine doit maintenant se mettre en action : elle prévoitsur les routes d'ici une dizaine d'années, mais reconnaît que pour l'instant elle ne possède pas les capacités de produire suffisamment d'hydrogène pour alimenter cette flotte.