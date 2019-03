La prochaine voiture de James Bond sera une Aston Martin Rapid E électrique

L'agent britannique aux aspirations écologiques

James Bond et Aston Martin, c'est une histoire de longue date. Pour le 25e film relatant les aventures de 007, la tradition sera respectée, quoiqu'un peu chamboulée.: il sera question, selon les dernières informations, d'uneUn modèle qui sera, comme c'est le cas à chaque fois pour les voitures de James Bond, au cœur de scènes rythmées et équipé de nombreux gadgets futuristes. Rappelons que l'Aston Martin Rapide E est un véhicule électrique - la première de la marque - avec une puissance de 602 ch développée par deux moteurs. Elle ne sera produite qu'à 155 exemplaires, dont l'un ira donc entre les mains de l'acteur Daniel Craig (et du cascadeur).Laarrivera dans les concessions de la marque et dans les garages des premiers clients en fin d'année, mais un modèle devrait bien trouver son chemin jusqu'au tournage du film, qui débute le mois prochain.