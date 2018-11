Renault-Nissan investit dans une start-up qui recharge une batterie en 5 minutes

Une batterie à la recharge impressionnante qui résisterait aux températures extrêmes

Un temps de charge 5 fois plus rapide que des Li-ion classiques

C'est par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque,, que le groupe automobile a annoncé sa participation au financement d'Cette start-up américaine, basée à Irvine, en Californie, a été créée en 2008 avec l'objectif de développer des batteries Li-ion de nouvelle génération pour des applications à grande échelle. Enevate a attiré l'œil de l'alliance tripartite, qui veut se développer sur le marché des véhicules électriques, en revendiquant pouvoir charger une batterie en une poignée de minutes.Renault-Nissan-Mitsubishi semble avoir confiance en la capacité d'Enevate àLa start-up, pionnière dans le domaine des anodes et des cellules à dominante silicium, revendique sur son site internet avoir développé (et déposé un brevet en ce sens) laCelle-ci offrirait une haute densité d'énergie et une autonomie importante, même par temps froid, puisque ses performances seraient excellentes jusqu'à -10° C, et au-delà des 20° C également. Son coût serait réduit, et elle présenterait de sérieux avantages en termes de sécurité.La batterie proposée par Enevate peut être. Cela correspond à un temps de charge cinq fois plus rapide que les meilleures batteries Li-ion à charge rapide actuellement sur le marché, et huit fois plus rapide que les batteries conventionnelles.