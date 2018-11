La mythique Ford Mustang revisitée à l'électrique

Un modèle entièrement électrique

Grosse puissance, faible autonomie

Alors que Ford annonçait il y a quelques mois son futur SUV inspiré de la Mustang d'ici à l'horizon 2020, Charge Automotive, constructeur britannique, a quant à lui indiqué qu'il sortirait prochainement une version entièrement électrique du célèbre modèle des années 60.Prévu pour seulement 499 privilégiés à travers le monde, le futur véhicule peut d'ores et déjà être pré-commandé contre un acompte de 5 700 € auquel il sera nécessaire d'ajouter 220 000 euros afin d'aller au bout de l'aventure.Équipé de deux moteurs électriques offrant une configuration de propulsion ainsi qu'une transmission intégrale, le véhicule développera une puissance de 300 kW / 408 ch pour un couple de 1 200 Nm.Alimentée par une batterie Lithium-Ion d'une capacité de 64 kWh mise au point par l'entreprise Arrival, elle sera capable de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,09 secondes.Pas d'inquiétude pour les puristes de la marque, la carrosserie sera quant à elle entièrement construite sous licence officielle, garantissant ainsi une reproduction des plus fidèles.Comme souvent pour les voitures électriques, qui dit grosse puissance dit faible autonomie.Concernant ce modèle et malgré l'importance de sa batterie, ses conducteurs devront faire avec ses 200 km d'autonomie seulement.Disponible en version « fastback » ou décapotable, les premières livraisons devraient arriver d'ici à septembre 2019.