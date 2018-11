EasyJet continue de travailler sur son projet de flotte aérienne électrique

Pour l'environnement... mais pas seulement

Deuxième compagnie low-cost en Europe derrière Ryanair, easyJet s'est lancée depuis un an dans un programme de. Elle espère ainsi limiter sa dépendance au carburant traditionnel.EasyJet travaille avec la startup américaine, qui conçoit des moteurs électriques pour avions. Le but de la compagnie est de pouvoir réaliser des vols court-courrier sur ce type d'engins d'ici 2027. Elle pourrait par exemple les utiliser pour relier Londres à Amsterdam, deuxième itinéraire le plus fréquenté en Europe.EasyJet s'assurerait ainsi deet le bruit provoqué par ses avions. Mais les avantages ne sont pas qu'écologiques. En effet, le carburant représente un des coûts les plus importants d'une compagnie aérienne, d'autant que son prix n'a fait que croître ces dernières années.Wright Electric travaille sur un projet de moteur électrique capable d'équiper un avion de la compagnie. La startup a déjà réussi àà deux places et ambitionne de réitérer la performance sur un engin pour neuf personnes, l'an prochain.D'autres entreprises se penchent également sur le sujet. C'est le cas de Zunum, startup soutenue par le groupe Boeing, qui développe un moteur électrique destiné à un avion hybride, en s'appuyant sur une turbine conçue par l'entreprise française Safran. La société allemande Siemens, effectue également des travaux dans ce domaine, en collaboration avec Airbus.Les enjeux de cette innovation sont colossaux pour l'ensemble des acteurs de l'aérien, c'est pourquoi ils y consacrent une telle énergie. Reste à savoir qui sera le premier à conduire, sur un avion électrique, des passagers à destination.