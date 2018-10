Des versions électriques des célèbres taxis londoniens rouleront à Paris en 2019

Du confort aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

Vers une implantation encore plus importante en France ?

La société London Electric Vehicle Company continue sa conquête des grandes villes européennes. Après s'être installés à Oslo, Berlin, Hambourg et Amsterdam, les légendaires « black cabs » feront leur apparition en version électrique dans l'Hexagone au cours du premier semestre 2019, d'après l'agence Reuters Si le géant chinois Geely doit encore finaliser la ratification de cet accord majeur avec la France, les taxis du modèle TX seront accessibles à tous les utilisateurs sous peu. Grâce à ses portes antagonistes ou encore à ses 6 places assises situées à l'arrière, il s'agit d'une voiture pratique mais aussi bénéfique pour l'environnement.Le directeur général de l'entreprise Chris Gubbey n'a d'ailleurs pas manqué de placer le climat et l'air de Paris au centre de cette stratégie d'expansion :Même si la capitale est la seule concernée en France pour l'arrivée de taxis londoniens en 2019, Gubbey a exprimé sa volonté d'offrir ce serviceMais avant de voir arriver les « black cabs » dans d'autres métropoles françaises, voyons si les taxis arriveront à se frayer un chemin sur les routes chargées et difficilement praticables de Paris...