Le taxi volant autonome Cora (Larry Page) va décoller en Nouvelle-Zélande

Des performances optimales qui continueront de s'améliorer

Un moyen de transport éco-responsable

La compagnie aériennea en effet signé un contrat avec la sociétéqui développe cet engin tout droit sorti du futur. Le deal annonce un partenariat sur le long terme afin de mettre en place le premier service de taxis aériens autonomes au monde.Cora peut grimper à une altitude allant de 150 à plus de 900 mètres et atteindre la vitesse de 180 km/h. Le taxi décolle et atterrit à la verticale comme un hélicoptère et n'a donc pas besoin d'une piste d'atterrissage. Pour le moment, l'autonomie est d'environ 100 kilomètres pour cet « avion » autonome et 100% électrique.Suite à la signature de ce deal, le PDG de Air New Zeland, Christopher Luxon, a déclaré queDurant sa déclaration, Luxon a aussi promis que le déplacement d'un point A à un point B grâce à Cora sera rapide et se fera en toute sécurité. L'impact sur l'environnement et le climat en général sera aussi à priori positif, car aucun carburant n'est utilisé pour faire fonctionner le taxi.Beaucoup de tests de vol en totale autonomie seront effectués en cette fin d'année pour Cora. À l'heure actuelle, Zephyr Airworks n'a communiqué aucune date sur une mise en service pour le grand public. Ce qui est certain, c'est que la Nouvelle-Zélande sera un pays pionnier dans ce domaine.