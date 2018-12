Belle-Île-En-Mer va devenir la première "île intelligente" française

24 mois pour réussir le projet

Système électrique intelligent et recyclage de batterie

Durant les deux ans à venir, la petite île du Morbihan va devenir un véritable laboratoireFlexMob'île sera en place dès janvier 2019 et équipera les habitants de l'île avec une flotte de véhicules électriques qui seront alimentés uniquement grâce à une énergie propre et produite localement.Le groupe automobile français proposera en effet sesvia un système de location en libre-service. Des bornes de recharge ont été installées en divers endroits de l'île, elles seront alimentées grâce aux surplus de production des panneaux solaires de la commune.cite comme exemple le cas d'une école dont les panneaux solaires serviraient à fournir lumière et chauffage en journée et d'alimentation pour ses bornes de recharge le weekend, la nuit et pendant les périodes de vacances scolaires.À l'instar deà Hawaii, Renault a déjà contribué à électrifier les îles portugaises de Madère et de Porto Santo, et compte bien faire de Belle-Île-en-Mer la première île « intelligente » française. L'objectif de ce projet ? Réduire l'empreinte carbone de l'île et accroître son indépendance énergétique. En effet, les habitants des îles sont généralement dépendants de câbles et de générateurs sous-marins, ce qui rend la facture électrique... assez salée !Gilles Normand, directeur de l'unité « véhicules électriques » chez Renault explique :Bien que l'on ne puisse pas dire qu'il s'agisse d'une solution intelligente complète, le projet à Belle-Île-en-Mer pourrait être une belle expérimentation pour aider à comprendre certaines problématiques, notamment en vue d'exporter de nouvelles solutions sur le continent.En outre,fournira l'île en batteries usagées qui ne sont plus viables pour alimenter un véhicule, mais qui peuvent encore permettre de stocker de l'énergie. Ces batteries pourront alors emmagasiner de l'énergie provenant des panneaux solaires la journée pour la restituer une fois la nuit tombée.