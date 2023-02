Cette voiture électrique japonaise pourra alimenter les centres d'évacuation en cas de catastrophe naturelle

Le Japon, vulnérable aux catastrophes naturelles en raison de sa position géographique, alloue un budget considérable à la prévention des catastrophes naturelles, à la gestion de crise et à la reconstruction. Cependant, les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les typhons et les tremblements de terre endommagent souvent les habitations et les infrastructures, entraînant des évacuations massives et des coupures de courant pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.