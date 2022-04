La prochaine version de la petite Nissan Leaf électrique commence à se dévoiler

La nouvelle Nissan Leaf S disposera d'une batterie de 40 kWh et d'un moteur de 110 kW (environ 147 ch), tandis que la version SV Plus profitera d'une batterie de 60 kWh et d'un moteur plus puissant de 160 kW (soit environ 214 ch), sans oublier des jantes alu de 17 pouces. Rappelons que le constructeur nippon prépare également l'arrivée en concession d'un autre modèle 100 % électrique, à savoir son SUV Ariya.