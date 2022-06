Vers des graphismes révolutionnaires à bord des Volvo... grâce à l'Unreal Engine ?

Volvo Cars annonce aujourd'hui avoir signé un partenariat avec Epic Games qui permettra à la nouvelle génération de voitures électriques du groupe de s'appuyer sur le moteur graphique Unreal Engine en ce qui concerne l'affichage à bord. Les propriétaires de la prochaine génération de voitures Volvo bénéficieront ainsi de graphismes de « nouvelle génération » sur les écrans embarqués.

Volvo est on ne peut plus formel : « Les deux sociétés s'associent pour intégrer le moteur de jeu Unreal Engine d'Epic Games dans les futurs véhicules Volvo, ce qui permettra d'obtenir des graphismes d’une qualité inégalée dans l'habitacle. » Volvo évoque notamment des rendus plus nets, des couleurs plus riches et des animations 3D de premier plan.