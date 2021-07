Volvo présente son concept Recharge, « manifeste » pour sa prochaine génération d'électriques

Avec ce concept, Volvo veut marquer la différence avec sa gamme actuelle, initialement conçue pour des motorisations thermiques avec des conversions vers l’électrique.

Après avoir présenté plus tôt le C40, une version électrique au format réduit du XC40 , et évoqué l’arrivée d’un XC90 électrique doté de la technologie LiDAR pour 2022, Volvo laisse à penser que le style de ses véhicules va évoluer. Recharge est une ébauche de cette évolution et présente dans les grandes lignes l’avenir stylistique de la marque. Sans être totalement en rupture avec le design actuel, Recharge offre quelques changements dans la conception des futurs modèles.

Empattement plus long, porte-à-faux courts et plancher plat permis par l’adoption de la motorisation électrique faciliteront une intégration aisée de la batterie dès la conception. Les modèles à venir chez le constructeur suédois seront conçus uniquement pour une propulsion par l’électricité. Le bénéfice de ce nouvel agencement sera également perçu à l’intérieur, avec un habitacle plus spacieux pour les passagers.