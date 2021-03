Volvo présente le C40 Recharge, un SUV Coupé électrique

La proue du véhicule est très familière, car elle s’inspire en grande partie du XC40. La calandre pleine occupe toujours la face avant tandis que de nombreux éléments de son grand frère font leur retour ici. Le regard change légèrement. Il devient triangulaire et préfigure le futur des Volvo électriques.

À l’arrière, tout change. La ligne de toit, évidemment plus basse, est prolongée par une trappe inclinée et fuyante qui se termine dans un petit spoiler. Les feux arrière reprennent la signature lumineuse de Volvo et s’étirent vers le ciel.